Az őszi virágzási időszak egyik jellegzetes pusztai faja a réti őszirózsa – hívja fel a figyelmet egy szép vadvirágra a Körös-Maros Nemzeti Park honlapja. Ez az évelő növény általában augusztusban vagy szeptemberben kezd virágozni. Korábban a sziki tölgyesek tisztásának jellemző faja volt, ma szikesedő sztyeppréteken, mérsékelten szikes gyepekben, mezsgyékben találkozhatunk vele. Igen látványos, lila virágzatú növényről van szó, amely akár egy méter magasra is megnőhet, így kiemelkedik az alacsonyabb füvek közül.

A Csanádi pusztákon az idén szeptember elején kezdtek virágzásba a réti őszirózsák. A virágzási időszak akár október elejéig is elhúzódhat. A faj főleg útszéli mezsgyékben, szegélyekben található meg, de idén ősszel előkerült néhány kisebb, eddig ismeretlen állománya is a Deszki-gyepeken és a Dáli-szikeseken is. Általában elszigetelt, kisebb, mégis nagyon látványos populációkról van szó. Mivel idén az ősz eleje viszonylag száraz volt, ezért a tövek nem túl magasak, 60 centi körüliek.

A Csanádi puszták tágabb környezetében virágzásban lévő réti őszirózsákat láthatunk például a Ferencszállás és Klárafalva közötti műút mentén is.