Éppen ezért, már az építkezésnél, vagy az esetleges felújításnál is fontos, hogy olyan nyílászárókat válasszunk, amelyek a leghatékonyabban szigetelnek, záródnak és ezzel a legmagasabb fokú energiahatékonyságot biztosítják.

Ha ilyen szempontból vizsgáljuk a kérdést és a beépítendő elemek anyagát vizsgáljuk, akkor az egyik megfontolandó lehetőség az alumínium ablakok beszerzése. Ezeknek az ablakoknak a legfőbb jellemzője, hogy anyaguknak köszönhetően könnyűek, tehát olyan falba is beépíthetőek, ahol esetleg statikai jellegű aggályok merülnek fel.

Emellett, az ilyen ablakok tisztántartása egyszerű, hosszú ideig megmaradnak és ami a legfontosabb, remekül szigetelnek. Ha ilyen ablakok mellett döntünk, akkor kedvező áron juthatunk olyan nyílászárókhoz, amelyek esztétikusak és a hőszigetelésről is gondoskodnak.

Emellett megemlíthetők még a műanyagból készült ablakok is, amelyekről szintén elmondhatók a fentiek. Illetve, ha a tűzvédelem is fontos számunkra, akkor érdemes utánanézni a tűzgátló ablakoknak is, ezekből is számos változat érhető el a piacon.

Hogyan tudjuk növelni otthonunk energiahatékonyságát?

Persze, az anyag még nem minden. Van még néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, amikor otthonunk ajtóinak, ablakainak felújításáról van szó. Energiahatékonysági szempontból mindenképp érdemes olyan

ablakokat választani, amelyek dupla, esetleg tripla üvegréteggel rendelkeznek. Ez a megoldás jelentősen növeli a szigetelés hatékonyságát. Az ablaktáblák közötti rész egyes típusoknál argonnal van töltve. Ez a gáz jellemzőinek köszönhetően korlátozza a hideg levegő átjutását.

A három üvegréteg látszólag többnek tűnik, de ez nem minden esetben van így. Egy olyan kérdésről van szó, amivel kapcsolatban érdemes lehet szakemberrel is egyeztetni, aki meg tudja mondani, hogy az adott ingatlan esetében melyik a legjobb megoldás.

Emellett, léteznek speciális keretszélek is, amelyek az energiatakarékos ablakok kiegészítői és elsődleges funkciójuk, hogy még inkább szigetelik az ablakok széleit és megakadályozzák a hideg bejutását. Ezek általában 8-22 miliméter vastagságú elemek, amelyeket az ablakok széleibe rögzíthetünk.

Az innovatív megoldások közé tartoznak az olyan üvegek, amelyek úgynevezett Low-E fóliával vannak borítva. Ez a fólia olyan anyagból készült, amelynek köszönhetően visszaveri a hőt, de a fényt átengedi, tehát az energiahatékonyság miatt nem kell lemondanunk a természetes fényről.

Végül pedig essen szó a tömítések fontosságáról. Akármilyen ablaktábláról is van szó, azon idővel keletkezhetnek kisebb repedések, rések, amelyeken keresztül szintén távozhat bentről a meleg levegő. Éppen ezért annak is érdemes utánanézni, hogy az ablaktáblába a megfelelő minőségű, lehetőleg kompressziós tömítést építsük be.