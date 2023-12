Néhány nap múlva megérkezik a gyermekekhez a Mikulás. Bár egyre több egészségtudatos szülő kerüli, hogy ilyenkor ipari mennyiségű édességgel halmozza tele a cipőcskékbe helyezett ajándékzacskókat, egyvalami azért biztosan nem hiányozhat ezekből: a csokimikulás. Az édességfigurák egyébként már nagyon régóta részei a mindennapjainknak, az elsőket még az 1820-as években alkották meg. Akkoriban még tömör csokiból készültek, mindössze 20 év alatt azonban rájöttek a gyártók, hogy jelentős összegeket spórolhatnak az üreges verziókkal. Kinézetre ugyanis ugyanazt kapja így is a vásárló, viszont jóval kevesebb alapanyag felhasználásával. A csomagolás szintén változott a kezdetekhez képest: a mintákkal nyomtatott vagy áttetsző fóliát 100 éve leváltotta az alufólia, ami nagyban megnövelte a csoki szavatossági idejét, hiszen megakadályozza a mikroorganizmusok növekedését.

Fotó: Karnok Csaba

Teszteltük a kinézetet, ízt és minőséget

Ahogy minden évben, idén is feltérképeztük, milyen minőségű és kinézetű figurákból lehet választani. Rendeztünk tehát egy csokimikulás szépségversenyt és aztán azt is megnéztük, ár-érték arányban milyen minőségű édességet kapunk a pénzünkért. Az egyszerűség kedvéért az egyik legnagyobb hipermarket kínálatát vettük alapul, onnan 15 féle édességet tudtunk beszerezni. Ezeket vizsgáltuk meg látvány, íz és összetevő szempontjából is.

A legtöbb gyártó megmaradt a klasszikus, kedves öregember tematikánál – végül is ezt várjuk egy mikulásfigurától. Szerkesztőségünk tagjainak ítélete alapján azonban még ezt sem sikerült mindenkinek tökéletesen kiviteleznie. A Vadász mikulását például volt, aki inkább Hófehérke törpéjéhez hasonlította. Mást az zavart, hogy több Mikulás kacsintgat – nem értette, ez miért jó. Elsősorban azonban a túlgondolt figurákon ment az elmélkedés: volt, akinek az tetszett a legjobban, más azt mondta, nem adna ilyet a gyerek kezébe. Leginkább a zöld fejű Smarties Mikulás volt egyébként, ami ellenszenvet váltott ki kollégáink többségéből, bár volt, aki önkritikusan egyből rávágta: ez úgy néz ki, mint én. Az m&m's Mikulásnak öltözött csokigolyóit inkább viccesnek szavazták meg.

Ez legalább nem a kékszemű, csúnya bácsi

– vonta meg a vállát engedékenyen egyik újságírónk.

Fotó: Karnok Csaba

Nem mind szép, ami annak tűnik

A legszebbnek szerkesztőségünk a Kinder, a Merci és a Kitkat spekulatius Mikulását szavazta meg, és véleményünk nem változott jelentősen azután sem, miután megvizsgáltuk őket csomagolás nélkül. Igyekeztünk a fóliát minden darabról szépen lefejteni, így az is kiderült, ez nem feltétlenül a kisgyermek kezeknek való babramunka. Bár az is igaz, hogy ők valószínűleg nem bajlódnak azzal, hogy ne szakítsák szét. Szóval a meztelen igazság: a Mikulások többségének ma már nem csak a fólia ad mintát, maga a csokoládé is szépen megmunkált. Ez alól érdekes módon éppen az egyik legdrágább csoki kivétel: a Merci pont úgy néz ki, ahogy kijött a sablon öntőformából. Hasonlóan jártak el a Smarties Mikulásával is. A Figarora legalább karcoltak vonalakat, de ez sem egy műalkotás. A legszebb csomagolás nélküli daraboknak a Kinder, a Milka shake és a Lindt márkákat találtuk. Az m&m's édessége pedig papír nélkül Grincsnek vagy békának hatott – bár mint azt korábban említettük, csomagolással együtt is alternatív darabnak számít a piacon.

Ízben nem volt nagy meglepetés

Tesztünk ezen pontján már többen türelmetlenkedtek, hogy mikor eszünk már, így nekiálltunk a csokifigurák széttördelésének. Ahogyan az várható volt, az olcsó, kevéssé márkás darabok elvéreztek az ízteszten. A kevéssé édes ízek kedvelői a Vadász és a Boci Mikulásokat preferálták, utóbbi tejcsoki jellege ellenére étcsoki ízű. A Smarties-t túl édesnek találta a többség, a Merci-t szintén. A Kinder, Milka és Lindt hozta a tőlük elvárt magas minőséget, a legjobbak közé még a Kitkat futott be. Eszegetés közben megnéztük a termékek kakaótartalmát is: ebben meglepő módon a sereghajtó Figaro nyert 35 százalékkal. A Milka 33, a Merci, Lindt és Boci 30 százalékos. A legkevesebb kakaó a Vadászban van, 14 százaléknyi szárazanyag tartalommal.

Az árak a hipermarketen minden esetben akciósak voltak, így is találtunk azonban érdekes összefüggéseket. A legmagasabb márkaminőséget képviselő Lindt például olcsóbb, mint a szezon legvagányabb mikulása, az m&m's. A 100 gramm súly feletti csokifigurák egyébként bőven 1000 forint felett vannak, egyedül a Merci tudott becsúszni akciósan a lélektani határ alá. A kisebb Mikulásokat azonban 250-500 forint között is meg lehet már venni. A következő napokban ezek forgalma valószínűleg jelentősen megnő majd, összességében a becslések szerint 8 millió darab fogy majd el a boltok polcairól hazánkban.