A nap eleje sok embernek megy nehezen. Aludnánk még, nehezen térünk magunkhoz, hiába pihentünk elég időt, továbbra is álmosnak érezzük magunkat. Az alvás minőségét nagymértékben befolyásolja, hogy milyen ágyban alszunk, ezért, ha sosem vagyunk igazán kipihentek, itt érdemes keresni első körben a probléma gyökerét. A reggeli készülődést pedig a megfelelő konyhai eszközökkel is gördülékenyebbé tehetjük, hogy jobban induljon a nap.

A megfelelő franciaágy kiválasztása

Ágyat választani nem könnyű, főleg akkor, ha nem egyedül alszunk benne, hiszen ilyenkor a partner igényeire is tekintettel kell lenni. Szerencsére franciaágyak széles választéka érhető el, így meg lehet találni a megfelelőt, ha kitartóan keressük.

Kulcsfontosságú az ágy mérete: mindenképpen akkorát válasszunk, amin rendesen elférünk, mert senkinek sem jó, ha folyton útban vagyunk egymásnak éjszaka. A következő lényeges szempont a kényelmes matrac, amiben viszont nagyon eltérhetnek az igények. Jó megoldás lehet az ágykeret két különböző matraccal, ha nagyon mást tartunk kényelmesnek.

Ezután jöhetnek a kényelmi funkciók: beépített éjjeliszekrény, ágyneműtartó, fejtámla, lábrész. Nagyon sok a lehetőség, amik praktikusan megkönnyíthetik az ágynemű elpakolását, illetve helyet biztosíthatnak más holmiknak is. Gondoljuk át, mire is van szükségünk pontosan és eszerint válasszunk.

Gördülékeny készülődés

Sokaknak nem indulhat a napja egy jó kávé nélkül, de reggel, álmosan még a kávéfőzés is kihívás lehet. Egy jól felszerelt konyha azonban megkönnyítheti az életünket, különösen az elektromos kávéfőzők, amik gyakorlatilag dolgoznak helyettünk, amíg öltözünk. Ha este előre bekészíted a kávét és minden egyéb szükséges alapanyagot a gépbe, a kávéfőző magától teszi a dolgát.

Kávéfőzőt is rengeteg lehetőség közül választhatsz. Vannak filteres típusok, de akár olyanok is, amik csak egy gombnyomást igényelnek, hogy olyan kávét készítsenek neked, amilyet szeretnél. A design is sokféle lehet, hiszen minden konyha más. Érdemes figyelned arra, hogy a kávéfőző színben és stílusban is illeszkedjen a környezetébe, így akár a konyhád dísze is lehet!