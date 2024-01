Manapság – kertes ház vásárlásakor – kevesen nézik meg, van-e pince az udvarban. Aki új házat épít, annak meg valószínűleg eszébe sem jut azt is építtetni. Pedig megéri, feltéve, ha fontos, hogy ne kelljen két szál sárgarépáért is a szupermarketbe rohanni télen.

Pince – nem csak bornak

Sokkal olcsóbb, ha nagy tételben még ősszel megtöltjük a pincét almával, répával, céklával, hagymával, krumplival, persze csak akkor, ha nem látványkonyhát üzemeltetünk otthon, és rendszeresen elővesszük a fazekakat.

A jól szellőző pincében tárolt élelmiszer nem fagy meg: 1–3 Celsius-fok körüli hőmérsékleten hónapokig kitartanak, főleg, ha ládákba rendezve, folyami homokban tároljuk. Pince híján a terasz is segít, de hiába a gondosan a homokba dugdosott répa, a kemény fagyokat nem bírja ki. Ősszel, enyhe téli időben a nagy méretű virágkaspóban az udvaron tárolt zöldség is hasznosítható. Ilyenkor 10 centiméter vastag homokréteggel ágyazzunk meg a gyökérféléknek, takaróval is körbetekerhetjük.

A verem szárazon tart

A verem ugyancsak a régi világ hasznos találmánya, gyakorlatilag egy földbe ásott, letakart gödör, amelyben nem jön fel a talajvíz, és a tavaszi felmelegedés sem veszélyezteti. Elég, ha az egy négyzetméternyi területet fél méter mélyre ássuk. A takaróréteg a ház körül talált faanyaggal, pokróccal, egyéb anyagokkal oldható meg. Ez is alkalmas a legtöbb zöldség tárolására, kivéve a hagymafélékre.

Kamra a hagymának

A hagymaféléknek nagyon fontos a szellőzés, ezért szokás raschel hálóban tárolni. Ha a padlás erre alkalmas, ott akasszuk fel vagy a kamrában, már ha van. A napi szellőztetés segít, hogy tavaszig ne penészedjen meg a páraérzékeny hagyma.

A járda alá elrejtett vízóraakna, ha védett, fedett helyen található, kiválóan alkalmas némely zöldség tárolására. Persze ide nem fér be több mázsányi krumpli, de már az is jó, ha 5–10 kilós raschel zsákot engedünk le az aknába, amit bármikor elő tudunk kapni. Annak, aki panelben él, marad a közös tárolóhelyiség, ahol pince gyanánt raktározhatja a téli elemózsiát.

Gyümölcsből nem túl nagy a kínálat ilyenkor, leginkább az alma tárolása okozhat fejtörést. Földes helyiségben (prizmában, veremben), száraz, szellős pincében, kamrában, fűtetlen garázsban, ládákba helyezve tároljuk, ha szükséges, pokrócot is terítsünk rá. Legjobb, ha +4 Celsius-fok hőmérsékleten, szellős helyre raktározzuk el.