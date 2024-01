Fűri Tamás a csongrádi Bárka Étterem és a szentesi La Casa Ristorante séfjeként közreműködik a Földünk aranya 2. című könyvben.

Fűri Tamás a napi éttermi munkában sokat fejlődik. Fotó: DM

Kulich Éva, régi kedves ismerősöm kért fel erre a megtisztelő feladatra még 2023-ban. Akkor a GoldenBurg kereskedelmi és marketing vezetőjeként kísérte figyelemmel ennek a könyvnek a létrejöttét. A koncepció az volt, hogy ez a kötet országszerte megszólítsa a háziasszonyokat. Érdekes dolgot találtak ki, ugyanis bárki beküldhette a saját receptjeit, majd azokat nekünk kellett átnézni, végül, úgymond tökéletesíteni a végeredményt. Egy kicsit zsűri is voltam, és persze szakmai segítő is egyben

– magyarázta a konyhafőnök.

Burgonyás ételeket ajánlanak a kötet lapjain, ami fontos része a magyar konyhának. Füri Tamás szerint sokszínű, kimeríthetetlen a krumpli világa.

– A burgonya valójában az egyik olyan étel, amelyet a világ minden táján fogyasztanak. A gasztronómia elengedhetetlen alapanyaga. Rendkívül sokszínűen használható fel, hiszen lehet belőle levest, főételt, köretet, de akár desszertet is készíteni. Ennek ellenére érdekes, hogy sokaknak a sült krumpli az első étel, ami eszébe jut, ha ez az alapanyag kerül szóba. Ezt is készítik belőle világszerte talán a legtöbbször, pedig megszámlálhatatlan mennyiségű, különleges burgonyás recept közül válogathatnánk kedvünkre, a hagyományos ízvilágtól kezdve az innovatív megoldásokig – mondta a séf.

Kérdésünkre, hogy kezdőknek, illetve haladóknak melyik recepteket ajánlaná a kötetből, azt válaszolta, a hozzáállás a lényeg.

Szerintem nem az számít, hogy valaki kezdő-e vagy haladó. Jobbára egyikben sem hiszek. Úgy gondolom, ha valaki szeret főzni, otthonosan érzi magát a konyhában és szívvel-lélekkel fordul az ételkészítés felé, akkor nincs olyan recept a Földünk aranya 2. kiadású könyvben, amelyet ne tudna igazán finomra megcsinálni

– jelentette ki.

Tamás 2021-ben a Séfek séfe című műsorban is kipróbálta magát. Az ott szerzett tapasztalatait tudta hasznosítani az éttermi munkájában? – kérdeztük.

– Vicces párhuzam ez, mert szerintem én voltam az, akivel Wolf András – a New York Kávéház és a Salon Étterem séfje, a műsorban Tamás csapatának vezetője – a legtöbb krumplit meghámoztatta. Én voltam a köretfelelős. Komolyra fordítva a szót, mindenből lehet tanulni, legyen az egy szakácskönyv vagy egy tévéműsor, de természetesen a hétköznapokban is minduntalan fejlődök a saját éttermeinkben. A mi szakmánk folyamatosan megújul, így nekünk szakácsoknak is fontos, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Ám az nem elvitatható, hogy az ételek szeretetét és az alapok elsajátítását a nagymamámnak és az édesanyámnak köszönhetem – osztotta meg gondolatait.