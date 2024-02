Szombathelyi Péternek nincs névjegykártyája, de ha lenne, minimum egy lepedő méretűre lenne szüksége: amellett, hogy aktív FitKid-versenyző, svédmasszőr, pontozóbíró és edző is. Utóbbira tudatosan készül, hogy a keze alatt dolgozó fiatal sportolóknak azután is boldog és egészséges élete legyen, ha felhagytak a versenyzéssel.



Sosem bírt a fenekén maradni



A tömörkényi fiatalember gyerekként is „örökmozgó” volt, általában 3-4 sportot űzött egyszerre: focizott, úszott, társastáncolt és kajakozott is.

A tömörkényi iskolában kötelező volt a tánc, így végül annál maradtam a legtovább. Felsőben már Felgyőre jártam, ott Mayerné Zsíros Gabriella volt a tánctanárom, ő „vitt bele” a FitKidbe. 14 évesen kezdtem ezt a sportot. Tetszettek az akrobatikus elemek, meg az ahhoz kellő erő

Fiúként is jó sportnak tartja a FitKidet



A sportágat főleg a lányok dominálják, kevesebb a férfi versenyző.

Ez a sport nem annyira fekszik a fiúknak, mert itt hajlékonynak is kell lenni, nemcsak erősnek. A társastáncban vagy a tornában több a férfi sportoló, itt azért kevesebb

Februárban lesz 21 éves, csúcsformában van. Első rá­nézésre azonban nehéz elképzelni, ahogy mondjuk szaltózik.

195 centi vagyok, 50-es a lábam: ez tényleg nem könnyíti meg az akrobatikai elemeket, háromszor annyit kell dolgoznom egy figuráért, mint mondjuk egy alacsony kislánynak. Ugyanakkor sokkal látványosabb is bármilyen elem, ha én ugrom

Remek edzők keze alatt dolgozott



Péter több egyesületnél is megfordult, közben pedig jobbnál jobb edzőkkel dolgozhatott együtt: Csongrádon Kátai Ju­­dit, Vásárhelyen Rácz Ildikó és Miklós Melinda is edzette. A hatás nem is maradt el, már 17 évesen annyira beleásta magát a sportba, hogy a saját felkészülésén is tudott dolgozni.

A középiskola után az edzői pályát választottam, most a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tanulok. Emellett 2020 óta mint segédedző, 2022 óta pedig mint vezetőedző dolgozok Szentesen. Akkor még csak 19 voltam, így én voltam az egyik legfiatalabb vezetőedző az országban

Versenyzőként is szeretne nagyot alkotni

21 leszek, ebben a sportban ez azt jelenti, hogy maximum még két év van bennem. Ezt nagyon meg akarom nyomni, igyekszem a legtöbbet megtenni ezért, de ehhez rengeteg támogatásra is szükség van. Az akrobatikám Pesten fejlesztem a Fradiban, Kádár Markó a Sun Gym edzőterem korlátlan használatával biztosít számomra felkészülési helyszínt, a táplálkozási hátteret pedig Fritz Péter nyújtja, aki számomra megfelelő és precíz napirendet és ét­rendet állított össze

– sorolta Péter. Eddigi eredményei közül az öt Európa-kupa-aranyára és a világjátékokon szerzett első helyére a legbüszkébb.

Most az Európa-bajnokságra készülök versenyzőként és edzőként is. Szeretném még halmozni az aranyakat

A pálya szélén is megállja a helyét

Péter a versenyzői pályafutásán túlra is tekint, jelenleg több mint 30 versenyzője van Szentesen. A 2023-as év a valaha volt legeredményesebb volt nekik, sportolói Európa-kupa-aranyakat és ezüstöket hoztak haza. Mellettük még 50-60 gyerek sportol a keze alatt nem versenyszerűen.

A FitKid sokrétű sport, rengeteg motoros képességet fejleszt, erőt, hajlékonyságot ad. Azonban aki eredményes akar lenni, annak hétfőtől va­sárnapig sportolóként is kell élnie, nem elég edzésre lejárni

A Világjáték-győztes Nagy Katával is együtt dolgozik.



A verseny mellett az életre is felkészít

Alapelvem és célom, hogy a versenyzőket mentálisan és fizikálisan ne csak a versenyre, hanem az életre is felkészítsem. Persze mindannyiunk célja a sikeres versenyzés, azonban az alapvető számomra, hogy minden esetben, ha a versenyző már felnőttként abbahagyja az élsportot, akkor olyan teste legyen, hogy boldogan tudjon élni benne legalább 70-80 évig. Nagyon fontos, hogy ne csak kihasználjuk, széthajtsuk a sportolók testét, de adjunk is neki

– összegzett Szombathelyi Péter.

Mi is az a FitKid? A FitKid egy olyan sport, amely ötvözi a talajtornából ismert akrobatikus és lazasági elemeket, az aerobik ugrásait és erőelemeit és a tánc elemeit. Természetesen ez is magyar találmány: a világon először a Magyar Fitness Szövetség (ma már FitKid Szövetség) valósította meg a sportág versenyrendszerét. – Mivel mi, magyarok találtuk ki, ezért mi vagyunk az egyik legjobbak. A legnagyobb riválisaink a spanyolok, de erősek az írek és az olaszok is, mivel ők is magyar edzőkkel dolgoznak. Sokat fejlődtek a bolgárok és a lengyelek, de a románok is okozhatnak meglepetést az erős tornamúltjuk miatt – árulta el Szombathelyi Péter.

Példaképek



Péter számos sportolóra és edzőre felnéz. –

Kedvenc sportolóim és példaképeim a tornász Berki Krisztián és a kajakos Tótka Sándor. Edzőként Bodony Gabriella, a nemzetközi FitKid divízió szakmai vezetője, továbbá Rácz Ildikó vezetőedző, mesteroktató a példaképeim, hiszen mindketten kiváló szakemberek, talán az ország legjobbjai. Nagy öröm számomra, hogy az összes versenyre Ildikó vezetésével, valamint Miklós Melinda és Gabi néni segítségével tudok készülni

– mondta.