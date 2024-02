A kommunikáció, az énüzenetek, a kölcsönös, értő figyelem, az apró hétköznapi gesztusok nem csupán egy jól működő kapcsolat alapjai, a nehezebb periódusokban mentőövként működhetnek Csaholczi Kádár Annamária szerint. A pszichológusjelölt, gyógypedagógus, logopédus szakember néhány hete indította útjára PsziHód elnevezésű ismeretterjesztő sorozatát a vásárhelyi könyvtárban; az első teltházas programot egy újabb követett párkapcsolati témában.

Fotó: Tábori Szilvia

A nyomasztó gondolatok elhallgatása ellen érvel elsőként a szakember kérdésünkre. Mint mondta: ha a felek nem oldják fel kommunikációval negatív érzéseiket, élményeiket, az egész párkapcsolatuk veszélybe kerülhet. A tudatosság tehát nem elspórolható.

A legnagyobb próbatétel manapság az együtt töltött minőségi idő hiánya, holott az értékes közös programok nélkülözhetetlenek a jobb megéléshez. Ám az, hogy fáradtan esténként megérkezünk a televízió elé, majd szinte hipnotikus állapotban szótlanul egymás mellett üldögélünk, semmiképp sem nevezhető minőségileg együtt töltött időnek. Ne vegyük tehát félvállról; hangolódjunk rá a másik félre, tegyük félre mobiltelefonjainkat, beszélgetés közben ügyeljünk a szemkontaktusra, az érintésre

– hangsúlyozta Csaholczi Kádár Annamária. A hétköznapi apróságokat ugyancsak fontosnak tartja, mert a figyelmesség, a pozitív gesztusok megerősíthetik a két ember közötti köteléket még akkor is, ha éppen nehézségekkel küzdenek.

Közös munka, befektetett energia nélkül egyetlen kapcsolat sem formálódik és mélyül, így viszont kétséges a működése és tartóssága. Ugyanakkor fontos, hogy szándékunk és tetteink ne legyenek izzadtságszagúak

– emelte ki a szakember. Ugyancsak kérdésünkre azt is elmondta: közös akarattal a megromlott kapcsolatok is menthetők, sőt, akár még egy harmadik fél megjelenése esetén sem feltétlenül vesztes a helyzet. Érdemes viszont már akkor szakember segítségét kérni, amikor azt érezzük, nem vagyunk egységben. Bár a párteraputa munkájáról továbbra is élnek még negatív hiedelmek, az ismeretterjesztő programokkal, előadásokkal oldódhat az emberek félelme. Fontos láttatni, hogy külső segítséggel nem csupán megmenthetők a romló párkapcsolatok, közös munkával boldoggá tehetők.