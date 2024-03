Az a nagy szerencsém és örömöm, hogy abban a korban éltem itt, a vízilabda környékén, amikor a második aranycsapat, a 2000 óta olimpiákat nyert válogatott tagjait közelről ismerhettem, nagyon sokszor jöttek Szentesre a klubcsapataikkal. Tiborral is olyan viszonyban voltunk, hogy amikor először találkoztunk, bemutatkoztam neki, és mosolygott, hogy „jól van, akkor mehetsz is játszani”. Közvetlen, barátságos ember volt mindenkivel. Volt egy pár vicces félreértés is a névazonosságból, mivel a vízilabda-szövetségnél megvolt a telefonszámom, és kaptam néha olyan telefont, amikor azt hitték, vele beszélnek. Mondtam, hogy Benedek is va­gyok, a vízilabda is stimmel, csak nem a bajnok