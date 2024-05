Ennél jobb időt nem is képzelhetnénk el a gyepünknek. Az elmúlt időszakban kapott esőt, most pedig meleget. Úgy növekszik, mintha húznák a földből. Sokunk kertje pompázik úgy ezekben a napokban, mintha virágos rét volna. Nálunk például egyre nagyobb teret hódít a százszorszép és a pitypang a fűben. Vajon árt-e ez a pázsitnak? Egyáltalán, mit szeret a gyep? Mennyire vágjuk vissza? Mi a jó neki, a hagyományos kasza, vagy sarló, amivel még apáink, nagyapáink dolgoztak, vagy az elektromos, illetve benzines fűnyíró, esetleg a damilos kasza? Kell-e külön locsolni, tápoldatozni, hogyan kell szellőztetni? Erről is beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával podcastunkban.