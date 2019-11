Ekkora gomba kalapnak is jó lenne

Ha esernyőnek nem is, kalapnak jó lenne ez a gomba, gondoltuk, amikor megláttuk a kislányt – legalábbis egy hatéves fejére.

Kicsit meglepődtünk, amikor megláttuk a kislány mellett a hatalmas őzlábgombát. A fotón a macija „ül” rajta, de ha esernyőnek nem is, kalapnak jó lenne a kép alapján – főleg egy hatévesnek. Ennyi idős ugyanis Albert-Huszár Ferenc kislánya, és náluk családi program a gombászás. Ezt a példányt Deszk mellett találták. A nagy őzlábgomba kalapja akár a 30 centis átmérőt is elérheti: az itt láthatóé biztosan közelíti ezt a méretet. – Még járni is alig tudtam, édesapám és a nagyapám már akkor vittek magukkal gombászni – mesélte Ferenc, aki Erdélyben, Kolozsvár mellett született és nőtt fel. Ő is hasonlóképpen járt el, őrzi a családi hagyományt: lányát csecsemőkorától viszik magukkal a kirándulásokra.

– Jó pár gombafajtát felismer, és van kedvenc gombája is, a sárga gévagomba – tudtuk meg az édesapától, aki nem csak szedi, védi is ezeket az élőlényeket, amiket sem a növényekhez, sem az állatokhoz nem sorolhatunk. Tagja a Szegedi Gombász Egyesületnek is, ahol gombavédelemmel is foglalkoznak. Az egyesület októberben a Füvészkertben tartott ismeretterjesztő gombásznapot, és hamarosan óvodásokat is visznek gombászni. Ahogy saját példája is mutatja, nem lehet elég korán kezdeni a természettel való ismerkedést.

A laikusok általában azt sem tudják, hogy melyik gomba mérgező, védett gombákról pedig sokan nem is hallottak. Pedig nem csak az fontos, melyiket nem érdemes megenni. Magyarországon van érvényben gombavédelmi törvény is, mondta el Albert-Huszár Ferenc. Sok gombász sem ismeri a tartalmát, szedik a töltésoldalban a védett őzlábgalócát, aminek darabjáért kétezer forint a büntetés. Az Alföldön több védett gombafajtát is talált már Ferenc. Nő például itt laskapereszke is, és bár ehető, ötezer forintra büntetnek egyetlen példány leszedéséért: a magyarországi védett gombák listáját itt találják.