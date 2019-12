Egy nap alatt elkészült Pusztaszer első adventi koszorúja. Egy maroknyi lelkes asszony állította össze a sportcsarnok előtt, a hozzávalók nagy részét felajánlásokból gyűjtötték össze. A közös gyertyagyújtásokkal új hagyomány indul el a településen.

Idén először lesz közös adventi koszorújuk a pusztaszerieknek. A sportcsarnok előtti téren állította össze tegnap délelőtt néhány helybéli asszony saját tervek és saját készítésű díszek segítségével.

-Falukarácsonyunk eddig is volt, az adventi készülődés azonban elmaradt. Örülök neki, hogy civil kezdeményezésre idén már ez is lesz Pusztaszeren – mondta el Máté Gábor polgármester. Ő – mivel az általa csak Aranycsapatnak hívott társaság semmilyen segítséget nem kért munkájához az önkormányzattól – ottjártunkkor éppen teát vitt a szorgoskodó hölgyeknek. – Sose nyafognak, mindent megoldanak maguk – beszélt a szülői munkaközösségből alakult baráti társaságról.

A koszorú alapjául szolgáló vasat egy kertészettől kapták, melyet fenyőágakkal borítottak be. – Egy néni pont kivágta otthon a fenyőjét, azt ajánlotta fel a koszorúhoz. Nekünk csak le kellett gallyazni – mesélte Lázár Mili, a koszorú dizájnere. – Interneten kerestem ötleteket, azokat fejlesztettük tovább. Színvilágban mindenképpen olyat akartunk, ami feltűnő, ha már ez a falu első adventi koszorúja – mesélte.

A fenyőalapra végül piros, arany és zöld színű gömbök kerültek a gyertyák és a hangulatos lámpások mellé. Az összefogásnak köszönhetően egy délelőtt alatt el is készültek vele. Volt egyébként, aki e miatt a munka miatt szabadságot vett ki. – Mindig benne vagyok a csapatban, nem is volt kérdés, hogy ma is számíthatnak rám – magyarázta Tóth Mónika.

A pusztaszeri adventi gyertyákat péntekenként gyújtják meg, az első láng tegnap már fel is lobbant. A műsort az iskola diákjai adták, a következő hetekben pedig a dalárda is részt vesz majd az adventi hangulat megteremtésében a falu első adventi koszorújánál.

KÉPALÁ: Fotó: Török János