Kincskeresés, ugrálóvár, bábszínház: Csimota móka Sándorfalván

A sándorfalvi Csimota Kacaj Egyesület tartott bemutatkozó bulit szombaton délelőtt.

Hallja meg minden kicsi és nagy! Óriási buli vár rátok, hetedhét országra szóló mulatság, rengeteg meglepetéssel, programmal – így hirdette meg a sándorfalvi Csimota Kacaj egyesület bemutatkozó buliját, amit a Sándorfalvi Ifjúsági Közösségi Központban tartottak szombaton délelőtt.

Mártha Flóra, az egyesület elnöke elmondta, hogy a szombati programot a környékbeli gyerekeknek szervezték. Ők tíz órától „kincset kereshettek”. Egy térképet kellett kirakniuk, amivel eltaláltak a feladatok helyéhez. Emellett ugrálóvárazhattak a kicsik, akiknek pedig úgy tartotta kedve, kézműves foglalkozáson vehetett részt, de volt jóga, és bábszínház is. Az egyesület azt tervezi, hogy decemberben, Mikulás környékén is rendeznek egy hasonló eseményt, amire – a most látottak alapján – megint biztosan sokan lesznek kíváncsiak.