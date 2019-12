Tovább élhet a szegedi papucshímzés hagyománya

Már a második csoport végzett: szombaton újabb nyolc hölgy lett okleveles papucshímző.

Március végén hirdetett először papucshímző tanfolyamot a Szegedi Papucsért Alapítvány és a Szent-Györgyi Albert Agóra, ahol a Szegedhez kötődő kismesterség egyik kulcselemét, a hímzést sajátíthatták el a résztvevők. Akkor annyira nagy volt az érdeklődés, hogy a maximális 15 fővel indult el a képzés. Ezért a szervezők már akkor megígérték egy másik csoport indítását, így szombaton újabb nyolc hölgy lett okleveles papucshímző. Az okleveleket Szögi Csaba, a Szegedi Papucsért Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át.

Ezen a tanfolyamon is Fetter Ferencné Király Zsiga-díjas népi iparművész tanította meg a jelentkezőket a hímzésre. Marika néni elmondta, most is ügyesek voltak a hölgyek, akik úgy fogalmaztak a régi fonók hangulatát idézte tanfolyamuk. Marketinges, orvos és rendezvényszervező is van köztük, egyöntetű véleményük az volt, terápiás jellegű volt számukra minden egyes alkalom. Aradi Ágnes kedveltetésből végezte el, ám annyira beleszeretett, hogy az a célja, ne csak Szegeden, hanem országosan is induljanak ilyen tanfolyamok, azért hogy a szegedi papucs tovább élhessen.

A hölgyek otthon is folytatják a hímzést, ugyanis mindkét tanfolyam résztvevőinek munkáiból kiállítás nyílik majd jövő februárban az Agórában, amikor megrendezik a második Szegedi Papucs Napját. – Másik közös célunk a hölgyekkel egy papucshímző kör létrehozása, hogy legalább havonta egyszer tudjanak találkozni, ennek megfelelő helyet is találnunk kell majd. Fontos, hogy az itt végzettek ápolják a hagyományt és tovább tudják adni ezt a tudást – fogalmazott Szögi Csaba.