– Négy intézményünk van, az egészségházat is magába foglaló polgármesteri hivatal, az óvoda, az idősek napközije, ami jelenleg felújítás alatt áll, illetve a kastélyban a művelődési ház és könyvtár. Mind a négy helyszínen rendelkezünk gázfűtéssel, de ezeket már évek óta nem használjuk. Vegyes tüzelésű kazánokkal oldjuk meg a fűtést. A gázrendszerre azért van szükség, hogy ha valamilyen okból nem tudjuk használni a kazánt, például mert elromlik, akkor nem maradunk hidegben – mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere.

Az önkormányzat a négy épület fűtésére két kazánfűtőt is alkalmaz, akik az intézmények melegéről gondoskodnak. A kazánokat fával, szalma- és kukoricaszárral fűtik.

– A fát két helyről szereztük be. Részben vásároltunk, illetve folyamatosan gyűjtjük a településen a hulladékfákat, gallyakat – említette meg a polgármester.

A szalma- és kukoricabálák egy részét ugyancsak vásárolták, illetve adományként kapták a polgármester mezőgazdasági cégétől.

– Nagyjából háromezer szalmabálánk van, és körülbelül ezer kukoricaszár bálánk. Ezeknek elégnek kell lenni a télen, akkor is, ha nagyon hideg lesz. Felállítottunk három hatalmas fóliasátrat, egyet az önkormányzat épülete mellett, kettőt pedig az idősek napközije kertjében. Így az időjárás viszontagságaitól is megvédjük a bálákat, magyarán nem áznak el – mondta Vágó Miklós. Hozzátette, így még az árrobbanás előtti árhoz viszonyítva is csak töredékébe kerül a fűtés, mintha gázzal fűtenének.

Az elektromos árammal nem tudnak spórolni, egyelőre nincsenek az intézményeken napelemek, de tervezik a felszerelésüket. A kastélyhoz viszont időzítős kapcsolót szereltek fel a külső világításhoz, hogy még véletlenül se égjenek tovább a lámpák, mint kellene.