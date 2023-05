Ember Alex, a Makói Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója most a helyszínen elmondta, a tízéves átfogó, nagy felújítást két ok miatt nem tudták még befejezni. Egyrészt azért, mert a munkát hátráltatta a csapadékos idő; a lombkoronasétány egyes részei 25 méternél is magasabbak, és az ezeket elérő nehéz munkagépek a sáros talajon nem tudtak közlekedni. Másrészt pedig azért, mert munka közben időről időre felbukkantak olyan rejtett hibák, amiknek a korrigálása plusz időt vett igénybe.

– A terület továbbra is el van kerítve, a munka folyik és erre táblák is figyelmeztetik az arra járókat – hangsúlyozta Ember Alex. Hogy pontosan mikor nyit ki a lombkoronasétány, egyelőre nem tudni. – Bízunk benne, hogy hamarosan. Ennek érdekében mindent megteszünk az önkormányzattal és az alvállalkozóval együtt, és már folynak az engedélyező szakhatóságokkal is az egyeztetések. A legfontosabb számunkra azonban a biztonság. Akkor nyit ki a lombkoronasétány, amikor már minden száz százalékig rendben lesz – tette hozzá a vezérigazgató.