Csongrád-Csanád vármegye. Október elsejétől újabb módosításokat vezet be a menetrendben a Volánbusz, a változás vármegyénket is érinti több ponton. Az már közöltük, hogy nem közlekedik tovább több járat Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban ugyanez igaz egy járatra a Szeged-Bordány-Üllés vonalon is. A társaság közleménye szerint a tanítási napokon 13 óra 55 perckor Szegedről Bordányba, valamint vissza irányban 14 óra 35 perckor Bordányból Szegedre közlekedő járatok megszűnnek. Mint írták, az eljutás továbbra is biztosított a 14 órakor Szegedről, valamint a 14 óra 40 perckor Bordányból induló járatokkal.