Különleges jelenséget láthattak a szegediek csütörtök délelőtt. A fagyos reggelben, ahogyan a nap is kisütött, olybá tűnt, mintha rengeteg csillámpor szóródna a városra. Az úgynevezett gyémántpor vékony, csúszós rétegben belepte a várost.

Ilyen égi jelenség elsősorban a sarkvidékeken alakul ki. Ehhez ugyanis kellően alacsony hőmérsékletre, kondenzációs magokra, vagyis olyan apró szemcsékre, amelyek felületére a pára kicsapódhat és a levegő nagy nedvességtartalmára van szükség. Ha pedig mindez adott, megfigyelhető a halójelenség is. Mivel a légkör legalsó részén általában alacsony a légmozgás és a kristályok is jobb minőségűek, mivel frissen kialakulva még nem sérültek, megvan eredeti szabályos alakjuk, sokkal változatosabb és látványosabb halókat képesek létrehozni, mint amiket felhőkön láthatunk. Ha kis mennyiségű gyémántpor hullik, csak a fényesebb elemek jelennek meg, és azok is halványan. Ez az eset áll fenn hidegebb téli reggeleken elsősorban a ködfoltok szélén levő nagyvárosokban, ahol lebegő szennyezőanyagok, mint például a fűtéskor keletkező koromszemcsék töltik be a kondenzációs magok szerepét. Ilyen halót láthattunk csütörtökön Szegeden is.