Kiadta az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán az illegális migrációval kapcsolatos legfrissebb, keddi adatokat. Azt közölték, hogy a szolgálatot teljesítő rendőrök aznap összesen 559 határsértőt tartóztattak fel az országban. Csongrád-Csanád megyében 33 csoportban 481 illegális bevándorlót állítottak meg. A migránsokat Ásotthalmon, Mórahalmon, Nagylakon, Maroslelén, Zákányszéken, Óföldeákon, Ruzsán, Szegeden, Röszkén és Szatymazon találták. Bács-Kiskun megyében pedig 12 csoportban 41 határsértőre bukkantak. A két megyében összesen 608 embert akadályoztak meg abban, hogy törvénytelenül átlépje a határt.

De találtak a rendőrök illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom és Tolna megyében, valamint Budapesten is.

Ruzsánál pedig egy embercsempészt kaptak el. A rendőrök egy román személygépkocsit ellenőriztek, amit egy 28 éves román férfi vezetett. A járműben rajta kívül 12 külföldi utazott.

Az embercsempészést alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.

A feltartóztatott illegális migránsok marokkói, palesztin, algériai, szír, iraki, tunéziai, afgán, indiai, pakisztáni, koszovói és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Közben tegnap a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt azt mondta, hogy Magyarország 2015 óta csaknem 650 milliárd forintot fordított a déli határ védelmére, ennek két százalékát biztosította az Európai Unió. Rétvári Bence beszámolt arról is, hogy 894 határvadásznak jelentkezővel kötöttek szerződést, és 636-an már sikeres vizsgát is tettek. Hozzátette: továbbra is hetente százas nagyságrendben kezdik el a képzést az új szerződésesek, és várhatóan télre eléri a határvadász ezred létszáma az ezret; ekkor a katonák levonulhatnak a határról.