Közölte, segítséget nyújtottak több balesetnél és egy háztűznél is. Utóbbi hétfőn Hódmezővásárhelyen történt, ahol a Ludas utcában egy 50 négyzetméteres lakóépületben keletkezett tűz. Berendezési tárgyak égtek az egyik 15 négyzetméteres helyiségben.

Hangai József beszámolt lapunknak arról is, hogy a hosszú hétvége eseményei között két sikeres újraélesztés is volt. Megyénkben egyébként egyre magasabb a száma a sikeres újraélesztéseknek. Ahogyan azt már korábban is megírtuk, az életmentők szerint mindez köszönhető a személyi és tárgyi feltételeik fejlődésének, valamint annak is, hogy a mentésirányítók telefonon keresztül segítik a laikusokat az újraélesztés megkezdésében és elvégzésében addig, amíg a mentő a helyszínre érkezik, valamint hatékonyan működik a közösségi újraélesztő applikáció, a Szív City is. 2021-ben már 940 újraélesztést végeztek el sikeresen a megye életmentői.

Szenteste, valamint karácsony mindkét napján 80 életmentő teljesített szolgálatot Csongrád-Csanádban. A korábbi évekhez hasonlóan ezekben a napokban jellemzően belgyógyászati és neurológiai jellegű rosszullétekhez, valamint háztartási balesetekhez kellett vonulniuk. Áramütés izzósor miatt évről évre jóval kevesebb esetben történik, valamint ma már a nagy számban előforduló öngyilkossági kísérletek sem jellemzőek.