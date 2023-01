Azt biztosan tudja mindenki, hogy az eltűnt emberek keresését a rendőrség is végzi. A hivatalos honlapjuk szerint jelenleg az országban 2120 embert tartanak nyilván eltűntként, és közülük 55 ember körözését a Szeged Rendőrkapitányságon rendelték el. Szomorú tény, hogy az országos átlagot nézve az eltűntek jó része gyermekkorú.

Talán éppen ezért van, hogy sokszor támadják a rendőröket azzal, hogy nem tesznek meg mindent azért, hogy előkerítsék az embereket, és sokszor napokat kell várni mire kiadják rájuk a körözést. Pedig ez tévhit, hiszen ahogy szinte minden mást, az eltűnt emberek kereséséről is jogszabály rendelkezik. Eszerint pedig a bejelentés pillanatában megindul az eltűnt emberek keresésére indított nyomozás a rendőrségen. Tehát tévhit az, amit a mai napig sokan tényként kezelnek, hogy 24 vagy 48, vagy esetleg 72 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás.

Korábban Hadházi Kornél őrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság gyermek- és ifjúságvédelmi osztályának alosztályvezetője beszélt arról, hogy ha egy gyermek eltűnik, nem igaz, hogy csak 72 óra elteltével kezdenek el nyomozni a rendőrök. Elmondta azt is, hogy az ilyen eseteket azonnal jelenteni kell a rendőrségen, hiszen minden perc számít. Ugyanez igaz arra is, ha egy felnőtt tűnik el, vagyis nem tesznek különbséget életkor szerint sem. Az őrnagy hozzátette, hogy a gyerekek eltűnésének oka lehet munkanélküliség, aluliskolázottság, a nem megfelelő vagy elégtelen családi háttér. Azonban nemcsak a ­rossz körülmények miatt szöknek el ezek a gyermekek, hanem sokszor sajnos egy-egy csábító ígéret is elég ahhoz, hogy összepakoljanak, és meglépjenek az otthonukból.

Ezek után pedig – amint megérkezik a bejelentés – a rendőrök azonnal dolgozni kezdenek. Először is kitesznek egy körözési fotót a honlapjukra, és elküldik a sajtónak is az eltűnt fényképét, egy rövid szöveggel, ami nagyjából azt tartalmazza, hogy mikor, és honnan tűnt el az ember, milyen ruha volt rajta, és hány éves.

Ezek után pedig jönnek a jogszabályban pontról pontra leírt lépések. Először azt ellenőrzik, hogy az eltűnt nincs-e kórházban, nem érte-e baleset, vagy éppen nem tartóztatták-e le valamiért.

Ilyenkor lekérhetik például a keresett emberek mobiltelefonjának forgalmát, és azt a helyet is, ahol utoljára használták a készüléket. Megtehetik ugyanezt a bankkártyákkal is, de a legfontosabb természetesen a rokonok és az ismerősök meghallgatása. Hivatalosan azt tekintik eltűntnek, akiről azt gondolják, hogy bűncselekmény áldozata lett, cselekvőképtelen, vagy csak egészen egyszerűen nincs észszerű magyarázat arra, hogy miért nem találják. Az eltűntek nagy része egyébként szerencsére nem sokkal az eltűnés után magától is előkerül. De ha mégsem, akkor sem mondanak le róluk, az eltűnések ugyanis 90 év után évülnek el.