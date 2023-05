Bombariadó volt több szabadkai általános iskolában. Nem engedték be ma reggel a gyerekeket több iskola épületébe, mert bombával fenyegető e-mail érkezett az intézményekbe. Az épületek átvizsgálása után kiderült, hamis bombariadókról volt szó, így az iskolákban folytatódott a tanítás.

Bombariadó volt több szabadkai általános iskolában. Nem engedték be ma reggel a gyerekeket több iskola épületébe, mert bombával fenyegető e-mail érkezett az intézményekbe. Az épületek átvizsgálása után kiderült, hamis bombariadókról volt szó, így az iskolákban folytatódott a tanítás.



Elmaradtak a reggeli, délelőtti tanórák a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolában. A gyerekek az udvaron töltötték a délelőtti órákat. Éjjel fél kettő körül ugyanis e-mail érkezett az iskola címére, amelyben az állt, hogy

Bomba van az iskolában! Mindannyian meghaltok!

Aztán kiderült, hogy öt további tanintézményben is kaptak hasonló e-mailt: a szabadkai Gróf Széchenyi István Általános Iskola, a Sonja Marinković, a Matko Vuković, a Jovan Mikić, valamint a Đuro Salaj Általános Iskola is érintett az ügyben. A kutyás bombavizsgáló egységek egymás után vizsgálták át a tanintézményeket, és addig a gyerekek és az iskolák dolgozói sem mehettek be az épületekbe, amíg sorra át nem vizsgálták mindegyiket a szakemberek.

A pedagógusok egyébként a gyereknek a pánikkeltés elkerülése érdekében azt mondták, hogy mivel szép az idő, kinn töltik a délelőttöt sportolással, mozgással, illetve kinn tartják meg az órákat, a tanítást pedig folytatják, miután átvizsgálnak minden érintett tanintézményt, amelyek bombariadóra vonatkozó e-mailt kaptak, és a délután folyamán valószínűleg rendes tanítás lesz az iskolákban.

Így is lett. Később viszont még egy bejelentés érkezett, az Ivan Goran Kovačić Általános Iskola is kapott bombariadóról szóló üzenetet. A civil ruhás tűzszerészek mindegyik tanintézményt tüzetesen átvizsgáltak, de szerencsére kiderült, hogy mindegyik iskolában hamis bombariadóról volt szó. Az intézményekben folytatódhatott a tanítás.

A szakemberek egyébként valamennyi oktatási intézményben részletesen kikérdezték az ott dolgozókat, mely tantermek, kabinetek vagy helyiségek nincsenek tanítás után bezárva. Az iskolák többségében mindegyik helyiséget, és a bejárati ajtókat is kulcsra zárják, valamint kívül-belül biztonsági kamerák is vannak, tehát egyébként is kicsi lenne az esélye annak, hogy valaki észrevétlenül bejusson és bombát helyezzen el - mondták el kamerán kívül a szakértők. Néhány szülő ennek ellenére az iskolák átvizsgálása után úgy döntött, hazaviszi gyermekét.

Szerbia-szerte egyébként több város tanintézményében is volt ma bombariadó. Szabadkán kívül még Újvidék, Belgrád, Čačak, Gornji Milanovac, Kragujevac és Kraljevo iskolái is érintettek a fenyegetésben. A tüzetesen átvizsgált iskolákban nem találtak robbanószerkezetet.

