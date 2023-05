Összesen 285 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban kedden – közölte Szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében 11 csoportban 260 határsértőt találtak, Ásotthalmon, Mórahalmon és Röszkén. Bács-Kiskunban ezúttal 4 határsértőt tartóztattak fel, de találtak migránsokat Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Ugyancsak kedden a határkerítés Bács-Kiskun vármegyei szakaszán, 9, a Csongrád-Csanád vármegyein pedig 178 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje a határt.

Ismét elfogtak több embercsempészt is, egyiküket Mórahalmon. A rendőrök a Szegedi úton állítottak meg egy cseh rendszámú autót, amelyet egy ukrán férfi vezetett. A járműben rajta kívül 7 külföldit találtak. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Hegyeshalmon pedig egy szerb autót és szerb vezetőjét ellenőrizték. Az a férfi 10 migránst próbált meg Nyugat-Európába csempészni. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, indiai, mali, marokkói, palesztin, szír, szomáliai és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az embercsempészek ellen pedig eljárást indítottak.

Közben szinte minden nap kiderül, hogy az illegális migráció egyre több gondot okoz Nyugat-Európában is. Most a holland kormány jelentette be, hogy 2024-től nem finanszírozza azoknak a menedékkérőknek az elhelyezését, akiknek menekültstátusz iránti igényét elutasították. Az öt érintett nagyváros – Amszterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen és Eindhoven – önkormányzatai attól tartanak, hogy tartózkodási engedély nélküli emberek százai élnek majd ismét az utcán. Egy április végi kormányzati jelentésből kiderült, hogy Hollandiába idén mintegy 70 ezer menedékkérő érkezhet, 25 százalékkal több, mint amire a kormány számított tavaly.