Az elmúlt napok meleg és csapadékmentes időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt tűzveszély alakult ki. A kiszáradt erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között gyúlékony állapotba került, így az erdőben vagy a mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrásává válik. A száraz, kánikulai időjárás miatt a biomassza és tűzterjedési viszonyok további kedvezőtlen változása várható. Fennáll a nagy területű koronatüzek kialakulásának kockázata.

A fokozott erdőtűz kockázat miatt az alábbi vármegyékben lép életbe a tűzgyújtási tilalom:

Bács-Kiskun

Csongrád-Csanád

A kánikulai időjárásban a tűzkockázat a tilalommal nem érintett megyékben is magasabb. A Nébih kéri, fokozottan ügyeljenek arra, hogy ne dobják ki a csikkeket a gépkocsiból, mert az könnyen meggyújtja az útmenti növényzetet. Belterületen is kerüljék a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, mert a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt tilos tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők.

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.