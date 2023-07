A vádirat szerint az egyik vármegyebeli kapitányság nyomozója 2022. július 6. napján gyanúsítottként hallgatta ki a férfit kép- és hangrögzítésre alkalmas távmeghallgatás keretében. A más ügyből adódóan fogvatartott vádlott a kihallgatás során több burkolt fenyegetést címzett a rendőrnek, amelyekben arra utalt, hogy egyszer úgyis szabadulni fog és ha tíz évet is kell ülnie, akkor is találkoznak majd. A kihallgatást követően a vádlott a börtönőröknek is megismételte kijelentéseit, kiegészítve azzal, hogy elvágja a sértett torkát, rágyújtja a házát, megkeresi hol lakik és a gyerekeit is bántalmazza.

Az ügyészség a férfit zaklatás vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Makói Járásbíróság fog dönteni.