Összesen 798 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök csütörtökön – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. A legtöbb migránst ismét Csongrád-Csanád vármegyében találták. Ásotthalmon, Mórahalmon és Röszkén a járőrök 17 csoportban 646 határsértőre bukkantak. Bács-Kiskun vármegyében ezúttal 35 határsértőt fogtak el, de találtak illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron és Nógrád vármegyékben, valamint Budapesten is.

Ugyanaznap a határkerítés csongrád-csanádi szakaszán 23 csoportban 683 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje a magyar határt. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, algériai, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy kilenc szíriai migránst szállító kisbusz próbált áttörni Szlovákiából Lengyelországba az ideiglenesen megújított határzáron. A kisbusz vezetője nem reagált az őt megállító határőrök jelzésére, hanem gyorsított, és áthajtott a határon. A határőrök utánaeredtek, és megállították. A sofőr gyalog menekült tovább, egy lejtőn elesett, és eltörte a lábát. A férfit kórházba szállították. Egy németországi tartózkodási engedéllyel rendelkező marokkói férfiról van szó, aki ellen most bűnügyi eljárás indult. Anna Michalska, a lengyel határőrség szóvivője csütörtökön a PAP hírügynökségnek elmondta: előző nap csaknem 6 ezer embert és több mint 2 ezer járművet ellenőriztek a szlovák határon, az esetek többségében lengyelekről és szlovákokról volt szó. A szerda hajnalban visszaállított határellenőrzés után a kilenc szíriai állampolgáron kívül öt másik migránst is feltartóztattak, az utóbbiak vonaton utaztak.