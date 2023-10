A vádirat szerint a vádlott 2023. június 7 napjának reggelén egy IV. emeleti albérletben ismeretlen okból őrjöngeni kezdett és széttörte a berendezést. Az erkélyről az utcára lehajított egy széket, egy fa valamint egy fémvázas asztalt is, majd ordítozva még egy whiskys üveget is ezek után dobott, mely egy jármű tetejét találta el. Ezt követően egy szekrényt próbált kihúzni az erkélyre, azért, hogy azt is ledobja, további tettében azonban a kiérkező rendőrök megakadályozták. – írja satjótközleményében a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A vádlott vizeletében a szakértői vizsgálat kábítószer jelenlétét mutatta ki. A járási ügyészség a terheltet garázdasággal, rongálással valamint kábítószer birtoklással vádolja. A vádemeléskor letartóztatásban lévő terhelt bűnösségének kérdésben a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. Az eset kapcsán készült képeket a nyomozó hatóság a helyszíneléskor készítette.