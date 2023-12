Bőven akadt dolguk a tűzoltóknak karácsonykor is – derül ki a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesítéséből. Azt írták, hogy árokba csúszott egy tejszállító teherautó vasárnap reggel Makónál. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a sofőrt a mentők kórházba szállították. Ugyancsak vasárnap az útestre dőlt egy fa vasárnap Szegvárnál, a 45-ös úton. A szentesi hivatásos tűzoltók tisztították meg az utat.

Hétfőn kora délután egy szegedi, Szentháromság utcai lakáshoz riasztották a város hivatásos tűzoltóit. Egy idős ember elesett, és nem tudott ajtót nyitni a mentőknek. A tűzoltók befeszítették az ajtót és átadták a férfit a mentőknek.

Vészjelzést adott le a szén-monoxid-érzékelő hétfőn este egy csongrádi lakásban. A város hivatásos tűzoltói a riasztás után pár perccel a helyszínre érkeztek, méréseket végeztek, majd átvizsgálták a tüzelő- és fűtőberendezéseket. Szerencsére senki sem sérült meg.

A tűzhelyen felejtett étel égett hétfőn éjjel Szegeden, a Szamos utca egyik hatodik emeleti lakásában. A tüzet a lakók a szegedi tűzoltók kiérkezésére eloltották. A lakásban egy felnőtt és két gyermek volt a tűz idején, őket a szomszédok, valamint két rendőr mentett ki. A lakást a tűzoltók átszellőztették, a mentők füstmérgezés gyanújával összesen hat embert szállítottak kórházba.

Kedden is volt tűz Szegeden, a Czékus utcában. Egy családi ház alsó szintjén, az egyik szoba égett. A város több hivatásos egységét is a helyszínre riasztotta a főügyelet. A tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, két gázpalackot is kivittek közben az épületből. A tűz továbbterjedését megakadályozták, a lángok nem érték el az épület felső szintjét. Itt sem sérült meg senki. Jelzett, és ezzel ismét életet mentett a szén-monoxid-érzékelő karácsony másnapján egy hódmezővásárhelyi családi házban. A konyhában egy nyílt égésterű vízmelegítő működött. A tűzoltók életveszélyes koncentrációt mértek. Az érzékelőnek köszönhetően senkinek sem lett baja.