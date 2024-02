Huszonhat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság.

Azt írták, hogy pénteken hat, szombaton egy, vasárnap nyolc jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Emellett az ország belsejében elfogtak 11 határsértőt, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Ezt az eljárást akkor indítják el, ha az illegális bevándorló be tudja bizonyítani, hogy olyan országból jött, amelyikkel van Magyarországnak toloncegyezménye. Ezek egyébként Horvátország, Románia és Ukrajna.

Az elmúlt teljes héten az országban 42 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten – február 12-től 18-ig – a feltartóztatottak száma 45 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 36 határsértőt, akikkel szemben ugyancsak idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás.

A Hirado.hu pedig arról számolt be, hogy egy négytagú migránscsalád évi 15 200 dollárnyi készpénzt kaphat az adófizetőktől. A New York-i polgármester, Eric Adams programja szerint egy egyedülálló, felnőtt migráns havi 345 dollárt, míg egy nyolctagú család havi 2203 dollárt kaphat ebben a rendszerben. A polgármester becslése szerint az előre fizetett kártyák 53 millió dollárjába kerülnének a városnak.

Nemcsak az amerikai, de még a brit sajtóforrások is kiszámolták, milyen összegekhez juthatnak a jórészt illegális bevándorlók. Kellemtelen kérdések merültek fel a polgármester és a bankkártyát kibocsátó cég kapcsolatáról, ám a legsúlyosabb ellentmondásokat a New York Post fedte fel. Arra hívták fel a figyelmet, hogy ellenőrizhetetlenné válna milyen kezekbe kerülnek a tervezett juttatások.