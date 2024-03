Két határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig

– tájékoztatott hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság. Azt írták, hogy pénteken két, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az elmúlt héten az országban 11 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten – március 4-étől 10-éig – a feltartóztatottak száma 23 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 13 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Ezt az eljárást akkor indítják el, ha az illegális bevándorló be tudja bizonyítani, hogy olyan országból jött, amelyikkel van Magyarországnak toloncegyezménye. Ezek egyébként Horvátország, Románia és Ukrajna. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás – derült ki a rendőrségi összesítésből.

A hirado.hu pedig arról számolt be, hogy Németországban is forrnak az indulatok a migráció miatt. Azt írták, hogy nagyszabású rendőri akció volt Berlin főként migránsok lakta városrészében, Neuköllnben, ahol tömegverekedés tört ki két klán tagjai között. Sajtóbeszámolók szerint 60 fiatal ököllel esett egymásnak, sőt még egy kard is előkerült. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, a verekedők ellenük fordultak. Hat bandatag és egy rendőr is megsérült. A rendőrség közlése szerint legalább 60 ember – főként fiatal férfiak, de nők is – vett részt a tömegverekedésben. A Berliner Zeitung beszámolója szerint a bandatagok puszta kézzel és egy karddal támadtak egymásra az egyik ismert szórakozóhely hátsó udvarában, majd amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, a verekedők ellenük fordultak. A rendőrök csak paprikaspray használatával tudták megfékezni a tömegverekedést, ami után tucatnyi embert őrizetbe vettek.