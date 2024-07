delmagyar.hu podcast 30 perce

Vonzó a tartalékos katonaság

Továbbra is keresi a honvédség a tartalékos katonákat, akiknek komoly ellátási csomag is jár. Tartalékosok egyetemisták is lehetnek.

Suki Zoltán Suki Zoltán

Később hivatásosok is lehetnek. Archív Fotó: Majzik Attila

– Tartalékosnak lenni olyan katonai szolgálat, amely összeegyeztethető a civil élettel, munka és felsőoktatási tanulmányok mellett is lehet bárki területvédelmi tartalékos – mondta lapunknak az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred parancsnoka, Huszár Ferenc ezredes, akit a területvédelmi tartalékosok feladatairól kérdeztünk. Fotó: DM Huszár Ferenc ezredes beszélt arról is, hogy havonta indítanak 5 hetes alapkiképzést. Alapkiképzéssel kezdődik – Első lépésként minden tartalékos katonának el kell végeznieezt az alapkiképzést, amely magába foglalja mindazon képességeket, a harcászatot és a lőkiképzést is beleértve, amely minden magyar katonától elvárás. Ezután részt vesznek gyakorlatokon és kiképzéseken. Idén júniustól pedig megkezdődött a tartalékos katonák lövész szakkiképzési rendszerének kialakítása, amely 7 alapvető kiképzési ágat foglal magába. Ezek: lőkiképzés, rendészeti kiképzés, őrkiképzés, forgalomszabályzó kiképzés, műszaki kiképzés, vagyis a robbantás, a vegyivédelmi kiképzés, tereptan, gyalogos harcászat és egészségügyi ismeretek – ismertette az ezredparancsnok. Hat hónap szolgálat Hozzátette: a tartalékos katona szerződésben vállalja, hogy a beosztás ellátásához szükséges kiképzési feltételek teljesítése mellett a szerződésében vállalt ideig rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás ideje alatt pedig továbbra is a polgári munkahelyén dolgozik. A területvédelmi tartalékos az alapkiképzés teljesítését követően már behívható a beosztás ellátásához szükséges kiképzésre, valamint a szerződéskötésben vállalt 3 év során összesen 6 hónap tényleges szolgálatteljesítésre. A tartalékos rendszer az egyetemisták részére is kiváló lehetőséget jelent és plusz juttatásokkal jár. – A területvédelmi tartalékosok a szerződés megkötésekor bruttó 150 ezer forint egyösszegű szerződéskötési díjat kapnak, legalább kétéves tartalékos szolgálat vállalása esetén. A szerződés megkötése után a tartalékos katona a szolgálati viszony fennállása alatt minden szolgálatban eltöltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjra jogosult, amelyet havi 50 ezer forintos kiutalásokkal kap meg. Emellett van egy bruttó 500 ezer forintos toborzópénz is, amely egyfajta ajánlási bónusz. Ezt a juttatást azok kapják meg, akik ajánlanak valakit, aki legalább féléves szolgálati viszonyt vállal – teszi hozzá az ezredparancsnok.

Tanulókat is várnak A honvédség a felsőoktatásban, illetve a szakképzésben tanuló nagykorú fiatalokat is versenyképes ösztöndíjakkal várja. Ők havi 110-350 ezer forint közötti összeget kaphatnak, de mindenki kiválaszthatja a neki megfelelő szolgálati formát, és ennek megfelelő szerződést köthet. Akinek pedig megtetszik a tartalékos forma, az tovább is képezheti magát. A területvédelmi tartalékosok az alapkiképzés befejezése után önként vállalhatják a szerződéses, vagy a hivatásos katonai szolgálatot is.

