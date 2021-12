Legutóbb 2020 októberében érdeklődtünk a rendőrségnél és az önkormányzatnál, tervezik-e jelzőlámpa kihelyezését, az év februárjában is írtunk lakossági panaszok nyomán a Földmíves utcán száguldozó autósokról. A gyorsulási verseny már a Mátyás téren elkezdődött a városból kifelé menet, ezt magunk is tapasztaltuk, amikor éveken át a téren laktunk. A Földmíves és a Dobó utca ke­reszteződésében harmincas sebességkorlátozó tábla és sárgán villogó, veszélyt jelző lámpa is volt már 2015-ben is, amikor a zebrán hajtottak át egy kislány lábán. A kilencéves gyerek lába szerencsére nem tört el, csak csúnyán bekékült – a sietős sofőröket valószínűleg visszafogja majd a trafibox. A szekrényben még nincs sebességmérő kamera, arról egyelőre nincs információnk, mikor üzemelik be a szerkezeteket.