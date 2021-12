– A fejlesztés során az utca­front kerítése megújul, belső sétányt alakítunk ki a kerítéssel párhuzamosan. Padokat is kihelyezünk, valamint a kommunális hulladék elszállítását megkönnyítő út épül. A lakosok kérésére urnás temetésre alkalmas urnamezőt alakítunk ki, valamint növénytelepítés és fásítás is szerepel a beruházási listán – mondta Kovács Gábor, a település projektmenedzsere. Hozzátette, az adott kerítésszakaszokat elbontották, és kovácsoltvas jellegű kerítést helyeznek el. A kivitelezés várhatóan december 31-én befejeződik be.