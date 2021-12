Most, hogy a tram-train összeköti Szeged és Hódmezővásárhely belvárosát, vásárhelyiként is bármikor megkóstolhatod a Mars térről már régóta jól ismert kockafánkokat, hiszen a TheBox Donut Kelemen utcai üzlete épp a belvárosi megállóban található.

Nincs más dolgod, mit lepattanni a tram-trainről, beugrani a fánkozóba és felmutatni lakcímkártyádat, amely egészen december végéig 10% kedvezményt jelent vásárlásod értékéből.

Még nem hallottál a TheBox Donutról és híres kockafánkjairól? Akkor épp itt az ideje, hogy megkóstold – ráadásul kedvezményesen – és elcsábulj. Valódi ízek, gondosan összeválogatott prémium alapanyagok, 100%-os mogyoróolajban sült fánkok ízfokozóktól mentes, főzött krémekkel, házi lekvárokkal. Mindez belga Callebaut csokoládéba mártva és különleges feltétekkel díszítve. Nem véletlen a szlogenjük sem. Kockafánk – fánk másképp.

Ráadásul a karácsonyi hangulatot fokozva igazi klasszikus ízekkel bővül az egyébként is széles választék, így az alap mogyorókrémes Hazelnut, málnás-fehércsokis Raspberry, vaníliakrémes-kókuszos Coco White vagy csokikrémes Brownie Boom ízek mellett decemberben megkóstolhatjátok a limitált kiadású Flódni, Eszterházy, Meggyes-mákos, Gerbaud és Gingerbread fánkokat is.

Lepd meg a családot vagy a barátokat, vigyél kockafánkot haza is, hiszen különböző tematikus díszdobozokat is választhatsz, így szülinapra, névnapra, babaváróra, randira vagy csak úgy szuper és egyedi ajándékötlettel édesítheted meg a mindennapokat. Vigyázz, már az illata is függőséget okoz! A villamoson hazafelé ne nyitogasd a boxodat, inkább vigyél magadnak az útra is, és arasd le a babérokat otthon.

Szeged, Kelemen utca 4.

Nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 8:42–18:42

Péntek-szombat: 8:42–19:42

Vasárnap: 8:42–18:42

Szeged, Mars tér 16.

Nyitvatartás

mindennap 7.42-19.42-ig.

Kockára fel!