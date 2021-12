A közmeghallgatás egyik résztvevője elmondta, hogy az üres házakba korábban sok önkényes lakásfoglaló költözött be, de ők azóta már elmentek onnan, a házakat pedig lebontották. Viszont szerinte fenn áll a a veszélye annak, hogy akik még most is bérlik a lakásokat, de nem fizetik a költségeket, kitehetik az utcára.