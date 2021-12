Michelin-csillagos Adventi Élményvacsora volt a beteg gyermekekért

A gyermekintenzív osztályon fekvő gyermekek gyógyítását támogatta idén is Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek alapítvány, mely ezúttal Magyarország egyetlen két Michelin-csillagos séfjét kérte fel a menüsor elkészítésére. A karácsonyi, nosztalgikus, regionális konyhát kifejező desszertről Katkó Kriszta, az Alkimista Kulináris Műhely konyhafőnöke gondoskodott. Az est helyszínéül ezúttal is a Monster Downtown szolgált.

Kiss Anna Kiss Anna

Forrás: Frank Yvette

Forras: Frank Yvette

Harmadik alkalommal szervezte meg csütörtökön a szegedi Monster Downtown-ban a Michelin-csillagos Adventi Élményvacsorát a Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek alapítvány. Idén Magyarország egyetlen két Michelin-csillagos séfjének, Mészáros Ádámnak, a turai Clarisse étterem séfjének az alkotásait kóstolhatták meg a résztvevők, míg a desszertről a szegedi séf, Katkó Kriszta gondoskodott. Tajti Zsanett, az alapítvány kuratóriumi elnöke a Délmagyarországnak elmondta, a korábbi két vacsorához hasonlóan a belépőjegyek árából és a helyszínen befolyt támogatásokból az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika gyermekintenzív osztályát támogatják. Fotó: Frank Yvette A Gyermekgyógyászati Klinika csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa hangsúlyozta, több sikeres pályázat által az alapfelszereltséget sikerült felújítani az osztályon, így az alapítvány a vacsora által a speciális eszközök beszerzését támogatja, például különböző légútvizsgáló eszközök vásárlását. Megjegyezte, körülbelül kétmillió forintra van szükség ahhoz, hogy az orvosok által kívánt eszközfejlesztést meg tudják valósítani. Kérdésünkre beszélt arról is, hogy minden évben Michelin-csillagos séfet kérnek fel a vacsora elkészítésére, így első alkalommal Sárközi Ákos, míg másodjára Rácz Jenő állt a kezdeményezésük mellé. Hozzátette, mindig szeretnék picit felülmúlni az előző évet, így akik jelen voltak korábban, új élményben részesülnek, ezért kérték fel most Mészáros Ádámot, aki minden várakozást maximálisan felülmúlt. Hazánk egyetlen két Michelin-csillagos séfje ötfogásos menüt készített, vagyis kacsamáj terinne-t bodzavirág zselével, érlelt marha tatárt velővel és savanyított fenyővel, kakas consomme-t házi raviolival és szarvasgombával, pisztráng tekercset csirkebőr chipssel és cékla textúrákkal, valamint malac porcettat burgonyával és póréhagyma majonézzel. Mészáros Ádám lapunknak arról beszélt, hogy egy igazi szívbéli ügy mellé állhatott a csapatával, és már két éve nagy izgalommal készültek erre az eseményre, ugyanis eredetileg tavaly látogatott volna Szegedre, de akkor a pandémia miatt elmaradt a vacsora. Elárulta, a teljes személyzet szeme csillogott, amikor beszámolt nekik arról, hogy pontosan milyen eseményről van szó, és mindenki hatalmas elánnal vetette bele magát a munkába. Természetesen ugyanígy örülnek a vendégeiknek és ugyanilyennel szeretettel főznek nekik is, de amikor egy olyan kezdeményezésről van szó, hogy az orvosokat segítik azért, hogy gyermekeket menthessenek meg, akkor nem lehet kérdés, hogy mindenki teljes szívvel és teljes erőbedobással dolgozzon. A séf a menüsor kapcsán azt mondta, hogy bár két éve megvolt már az alapmenüsor, de ráncfelvarrást végeztek rajta, valamint 6-8 szakáccsal két napja készültek arra, hogy csütörtök estére minden összeálljon. Szegedről is kérdeztük Mészáros Ádámot, akitől megtudtuk, 1998-ban járt itt először a kajak-kenu vb-n, akkor a sport és a város szeretete is magával ragadta, azt követően 4-5 évvel később még elutazott a megyeszékhelyünkre, de azóta most volt itt először. Mint mondta, gyönyörűen felújított város fogadta, ami sok szép emléket felidézett benne. Fotó: Frank Yvette A desszertet az Alkimista Kulináris Műhely konyhafőnöke, Katkó Kriszta készítette el, aki elmondta, egy karácsonyi, nosztalgikus és a regionális konyhát kifejező desszerttel zárták a menüsort. A narancs, a füstös gesztenye és a csipkebogyó volt jelen a finomságban, ezzel a gyerekkori gesztenyepüré és a csipkebogyólekvár emlékét idézték meg, míg a füst a karácsonykor gyújtott gyertyákra és csillagszórókra emlékeztetett. Kiemelte, a desszert olyan, mint az ékszer, ezért annak jól kell sikerülnie, de nem szabad, hogy túl édes legyen, ezért a csipkebogyóval a fanyarságot, a füsttel a keserű ízt, míg a gesztenyével a földes aromát érzékeltették. Ez a klasszikus francia Mont Blanc dél-alföldi változata. Katkó Kriszta beszélt arról is, hogy izgalmas volt Mészáros Ádámmal dolgozni, az pedig jó érzéssel töltötte el, hogy az étel elkészítése nem öncélú volt, hanem egy jó ügyet szolgált, amely által sok erőt, biztatást kaptak. A Monster Downtown tulajdonosa, Erődi Tamás már harmadik alkalommal adott helyet a jótékony kezdeményezésnek, hiszen úgy véli, hogy az alapítvány egy nagyon nemes célt támogat. Mint mondta, minden évben azért dolgoznak, hogy minél többen jelen legyenek a vacsorán, mert szinte felfoghatatlan, hogy mekkora összegekbe kerül egy-egy életmentő eszköz. Csütörtök este több mint százan vettek részt az esten – tette hozzá. Elárulta azt is, hogy nemcsak ilyen formában segítenek, hanem minden évben az osztályra is ellátogatnak, hogy támogassák azt, de minden ilyen alkalommal könnybe lábad a szemük látva a gyermekek szenvedését. Hangsúlyozta, hihetetlen munkát végeznek a szakemberek a klinikán, miközben rendkívül nehéz feldolgozni nekik egy-egy kis beteg elvesztését, valamint azt, hogy milyen állapotban látják a gyermekeket. Megjegyezte, bármikor készek egy olyan jó ügy mellé állni, mint amiért az alapítvány dolgozik.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában