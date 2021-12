Ezenkívül mindkét település szépen fejlődik, ezért nemcsak ingázni, hanem életvitelszerűen ott élni is egyre jobb. Arra a kérdésre, a vevők to­­vábbra is szívesen döntenek-e a felújítandó ingatlan mellett, Ádók Zoltán úgy fogalmazott: a jobb állapotú ingatlanokra na­­gyobb az igény, ennek fő oka a drasztikusan megnövekedett építőanyagár és a vele párhuzamosan emelkedett munkadíjak költsége is, amelyhez jelentős szak­­emberhiány párosul.