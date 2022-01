A Jókai utcában található katolikus kápolnát még valamikor az 1960-as években alakították ki egy családi házból. Az épület már nagyon rászolgált a felújításra, dohos, rossz a levegője, a falak vizesednek. A munkálatok el­­végzésére most nyílt lehetőség.

Az eddigi forrásszerző kísérletek nem jártak sikerrel, az elmúlt évben viszont az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton sikeresen szerepeltek, összesen 15 millió forint forrást kaptak – tudtuk meg Kasuba Róbert plébánostól.

– A vályogépületet alá kell talpalni, szigetelés szükséges a fal vizesedésének megszüntetéséhez, a kápolna tetőzetét is cserélni kell. A villamos hálózat is felújításra szorul. Az épület aljzatbetont kap, nyílászárócsere, burkolás és festés fér még bele a keretbe. A liturgikus teret is érinti a beruházás. A fűtéskorszerűsítésre más forrást kell majd szereznünk – részletezte a plébános, aki hozzátette, a pénz már megérkezett, és a kivitelező is megvan. – Már a kápolna kipakolásánál tartunk. A padokat, egyéb bútorokat a plébánia épületében helyezzük el a felújítás idejére. A nehezebb dolgokat a gyülekezet férfi tagjai viszik át, a kisebb tárgyakat az asszonyok pakolták el a plébánián – említette meg a közösségi összefogást Kasuba atya, akitől megtudtuk, a mesterek napokon belül hozzálátnak a munkához.

A felújítás befejezési határideje május 31., azonban a plébános reméli, hogy március végére, április elejére elkészül a munka.