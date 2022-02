Mintegy 2,4 milliárd forintot költött fejlesztésre 2015-ös működése óta a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC). Ebből épületfelújításra 1,3 milliárd, bútorok beszerzésére 190 millió, szakmai eszközökre 910 millió forint jutott – hangzott el Hegedűs Zoltán kancellár és Kincses Tímea főigazgató sajtótájékoztatóján.

Kilenc iskolájukban összesen 2800 diákjuk van nappali tagozaton, a felnőttekkel együtt 4300-an tanulnak náluk. A fejlesztések, beruházások középpontjában az épületek felújítása állt, az energiahatékonyság mellett vonzóbbá, korszerűbbé, esztétikusabbá tették intézményeiket. A színvonalas szakképzésekért szakmai és IKT eszközöket vásároltak: bővítették az interaktív táblákat, a számítógépparkokat, új szervereket, laptopokat vásároltak. Több, mint 20 millió forint értékben továbbképzést kínáltak 330 oktatójuknak a tudásfejlesztésért.

A kortársakra hallhatnak

Elhangzott az is, hogy a családok közötti kommunikáció, a tervezhető jövőkép, a majdani kereseti lehetőség, sőt, a diákok egymás közötti információcseréje is hat az aktuális szakmai képzések népszerűségére. Azt több általános iskolában is megerősítették, hogy a végzősök döntését meghatározza a barátok, kortársak véleménye.

Informatikaoktatás a HSZC Eötvös József Technikumban. Fotó: Tábori Szilvia

A mindszenti általános iskola tavaly végzettjei közül például többen egyértelműen osztálytársaik hatására voksoltak az informatika szakra. A szentesi Pollák-technikumban az informatika ágazat nappali tagozatán a 9-12. évfolyamon 166 diák tanul, szakképző és esti tagozatos képzésre 55 diák jár az Informatika és távközlés ágazatban. Az IT szektor dinamikus fejlődése, az ágazatban a kiemelkedő kereseti, karrierépítési lehetőségek teszik vonzóvá a fiatalok körében az informatikát.

Diák kontra gazdaság

– A gazdasági, munkaerőpiaci igény és a diákok érdeklődése mindinkább közelít egymáshoz. Főként azok a szakmák felkapottak, amelyeknél látható a szakemberhiány, hiszen ez későbbi biztos megélhetést garantál. Ilyen az elektronika és az informatika például – mondta el lapunknak a HSZC kancellárja, Hegedűs Zoltán. Hozzátette, elsősorban a közbeszéd határozza meg a szakmák népszerűségét. Egy időben mindenki szobafestőnek akart tanulni, mert alig volt elérhető mester, utána lanyhult az érdeklődés. A jelenlegi szakemberhiány viszont újra felértékelte az építőipari foglalkozásokat. Folyamatosan változik tehát a kereslet, ehhez kell igazodniuk. Ugyanakkor feladatuk – különösen beiskolázáskor – a családokhoz eljuttatni az információt a valós munkaerőpiaci igényekről.

Ipar és turizmus

Azt már Kincses Tímea, a szakképzési centrum főigazgatója fogalmazta meg, hogy még városonként is változó az igény. A makói turisztika ágazatot két éve indították és folyamatosan növekszik a jelentkezők száma. Hegedűs Zoltán szerint több a jelentkező, mint a korábban indított vásárhelyi képzésre részben talán azért, mert Makón a turizmus, mint jövőkép egyértelműen jelen van a köztudatban. A HSZC szentesi, csongrádi, makói és vásárhelyi intézményeiben népszerűek egyebek mellett az ipari szakmák, a gépészet, a járműgyártási ágazat. Az építőiparban népszerű az év közben induló, rövidített képzési idejű felnőttoktatás.