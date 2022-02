Megjegyezte, a művészek a gyermekeket is bevonták a műsorba, így kellékek és jelmezek segítségével a dalokhoz kapcsolódó szerepeket játszottak az életnagyságú mesefigurákkal. Előkerült a csörgő, a cintányér és a kasztanyetta is. Molnár Adél kiemelte, a vállalkozó kedvűek a színpadon is megmutathatták rátermettségüket.

A Gyevikult Nkft. arra kérte a szülőket, hogy gyermekeik jelmezben érkezzenek a vasárnapi mulatságra, ugyanis az előadás után egyenként felmentek a színpadra és bemutatták maskarájukat. Így láttunk például hercegnőt, baglyot, méhecskét, unikornist és kalózt is. Minden gyermek ajándékot kapott a szervezőktől a pompás öltözékéért.