– Nagyon jó híreim vannak! – kezdte élménybeszámolóját a szokottnál is lelkesebben Negyela Zoltán.

Ruzsa plébánosát arra kértük, számoljon be hét eleji, krakkói útjáról, amikor egyházi elöljárókkal találkozott a ruzsai Urunk Színeváltozása templom harmadik ereklyéjének ügyében.

Előbbre hozták a kiemelést

A plébános vasárnap autózott el Krakkóba nyolc és fél óra alatt.

– Megérkeztünk és lefeküdtünk aludni, mert este tíz óra volt – mesélte az atya, majd az izgalmasabb részekre ugorva elmesélte, hogy miután hétfőn felébredtek, elmentek a Wawelbe, ahol Paweł Rybski plébános fogadta őket és legnagyobb meglepetésére azt mondta, hogy a járványra való tekintettel, és mert nagyon kérték, az érsekkel úgy döntöttek, hogy előbbre hozzák az ereklye kiemelését.

Megnyitották szent Hedvig sírját

Annyira előrébb hozták, hogy ez ott, hétfőn délelőtt megtörtént.

– Kellett ott várnunk egy másfél órát, míg megnyitották a sírt és kiemeltek egy picike csontdarabot. Tisztes távolságból figyeltük, fotózni nem volt szabad. Elő volt készítve egy kis ereklyetartó, abba beletették. Ezt vettem át ünnepélyesen Szent Hedvig sírjánál a plébánostól az igazoló okirattal, eredetiségi tanúsítvánnyal együtt – mesélte tovább Negyela atya, de itt még nem ért véget a történet.

A waweli székesegyházból délre mentek Marek Jedraszewski krakkói érsekhez, akinek megköszönték az ereklyét és meghívták Ruzsára.

– Az érsek azt felelte, másodszor is örömmel eljön ide hozzánk, „a világ végére”. Szóvá is tette, hogy elég messze van Ruzsa, de mondtam neki, hogy meg is fordíthatjuk, mert nekünk is pont olyan messze van Krakkó – viccelődtek kicsit.

Kitartanak az értékek megőrzésében

A krakkói érsek megköszönte Negyela atyának, hogy közösen munkálkodnak azon, hogy az értékeket adjanak vissza az ereklyékkel Európa számára valamennyi lengyel és magyar nevében.

– Megegyeztünk abban, hogy kitartunk az értékek megőrzésében akár egyházi, akár politikai színtéren. Örömmel látja az érsek, amikor egy-egy közösség megmozdul a maga módján és próbál előrelépni – idézte fel a találkozón elhangzott beszélgetés részleteit a ruzsai plébános.

Újra Ruzsára látogat a Krakkói érsek

Marek Jedraszewski krakkói érsek 2019 augusztusában járt először Ruzsán Szent Fausztina ereklyéjének ünnepélyes elhelyezésén. Azt mondta, nagy öröm volt látni, hogy nem csak a ruzsaiak, hanem a környező falvak is megmozdultak. Az érsek legközelebb szeptember 3-án érkezik Ruzsára, hogy a most megkapott Szent Hedvig-ereklyét behelyezze a templomba.