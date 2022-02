– Szerintem a legjobb az akadálypályás verseny volt - mondta Zsóri Csaba Máté, a Klauzál Gábor Általános Iskola 10 fős csapatának kapitánya egy hatalmas serleggel a kezében. Ők voltak a Bátrak Ligája elnevezésű honvédelmi vetélkedősorozat makói fordulójának egyik díjazottjai; másodikok lettek. A hetedik-nyolcadik osztályos fiúkból és lányokból álló válogatottat az iskola tanárai állították össze a legügyesebb tanulókból. Csaba nyolcadikos, és azt mondta, katonai középiskolában fog továbbtanulni, és akár azt is el tudja képzelni, hogy végül a honvédség mellett kötelezi el magát.

A vetélkedősorozat, amelynek területi fordulóját az Erdei János Sportcsarnokban rendezték meg, már sok éves hagyományra tekint vissza. Megrendezője a 2017-ben alapított Honvédelmi Sportszövetség, amelynek ma már 350 tagszervezete van szerte az országban – mondta el az elnök, Simicskó István. A határon inneni és túli fiatalok meghívásával zajló verseny célja az, hogy talpraesett, életrevaló fiatalokat neveljenek.– Az élet küzdelem: szellemi és fizikai is – tette hozzá. Az iskolai testnevelést kiegészítő program az ehhez szükséges kompetenciák megszerzését segíti, s közben persze a honvédelmi pálya felé orientálja azokat, akik ehhez elhivatottságot éreznek magukban.

Mindez nagyon komolyan hangzik, de azért verseny közben azt láttuk-hallottuk, hogy a résztvevők vidáman, lelkesen vettek részt rajta. Többek között akadálypályán, szimulátoron, vívásban, íjászatban, lövészetben próbálták ki a gyerekek az ügyességüket. Ezt a célt fogja szolgálni az is, hogy az elkövetkező években minden járásban épül honvédelmi sportközpont, ahol elsősorban a honvédelmi sportokat ismerhetik meg az érdeklődők – iskolai csapatok, baráti társaságok, családok. Lesz ilyen természetesen Makón is: mint beszámoltunk róla, a helyét már kijelölték a Rákosi út mentén és a központi támogatás is megvan a felépítésére.

A gyerekek jól érezték magukat az egész délelőttön át zajló vetélkedő ideje alatt. Fotó: Szabó Imre