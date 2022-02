Látszik, hogy elkezdődött a választási kampány, sűrű hétvégéje volt Lázár Jánosnak is. Az országgyűlési képviselő a közösségi oldalán írta, hogy a Sóshalmi Olvasókör meghívására ellátogatott egy disznó­vágásra. Ráadásul semmit sem bízott a véletlenre, vitt magával saját birspálinkájából is.

„Ebben a közösségben nem kellett külön hangsúlyozni, hogy az áprilisi választások tétje az, hogy vidékpárti vagy vidékellenes kormánya lesz az országnak” – írta még a bejegyzésben.

Szombaton reggel pedig Csanádpalotán kezdte a napot, és kiderült, hogy sosem alszik sokáig. A Promenad 24 tudósítása szerint a képviselő azt is elárulta, hogy éppen aznap volt 47 éves.

Csanádpalotára egyébként aláírásokért utazott, amiből jó párat sikerült is begyűjtenie. Itt egyebek mellett azt mondta, hogy Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyik megvédi, és nem kizsákmányolja az embereket.

Kiemelte, hogy ez a környék már több mint száz éve nehéz helyzetben van, ám harcos részese szeretne lenni annak a politikának, amely lehetőséget teremt az ország keleti részén élőknek is.

Lázár János arról is beszélt, hogy húszéves politikai pályafutásának tapasztalata, hogy ha baloldaliak kormányozzák az országot, akkor Budapest­ország lesz belőle, és nem fognak sok pénzt juttatni Csanádpalotának. Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy ettől függetlenül a „gesztenyét senki nem fogja kikaparni” az itt élők helyett.

Szerinte olyan embereket kell megválasztani helyi és országos szinten is, akik ezért a vidékért készek és képesek mindent megtenni, áldozatot vállalni, s harcolni ennek a vidéknek a jogaiért és lehetőségeiért.

Hozzátette: a választáson mindenkinek a saját érdekeit is mérlegelni kell, rendkívül fontos például az adórendszer kérdése is. A jelenlegi kormány azt vallja, hogy aki gyereket nevel, azt az adórendszeren keresztül is ismerjék el, mert a jövőt a minél több gyerek jelentheti.

Emlékeztetett, hogy most sikerült elérni azt is, hogy a 25 év alattiaknak nem kell adót fizetniük, adó-visszatérítés jár, az otthonteremtést is támogatja a kormány, az idősek pedig a 13. havi nyugdíj visszavezetésével részesülnek a gazdasági növekedésből.