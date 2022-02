A múlt hetihez képest javulnak a számok, az intézmények és a polgármesteri hivatal alkalmazottai között is kevesebb a fertőzött, mint akkor – közölte tegnap a hódmezővásárhelyi operatív stáb. A rendőrség tájékoztatása szerint 14 ember van jelenleg hivatalosan karanténban a városban.

A múlt héten bevezetett intézkedéseket egyelőre továbbra is fenntartják, tehát a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata továbbra is csak telefonos időpontkérés után fogadja ügyfeleit. A javulás ellenére mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be a védekezési intézkedéseket, hordjanak maszkot, fertőtlenítsenek gyakran, és ügyeljenek a távolságtartásra.

Elmarad a makói Levéltár Galériában szerda délután fél ötre tervezett plakátkiállítás megnyitója. Urbancsok Zsolt, az intézmény vezetője arról tájékoztatta a Rádió 7-et, hogy az Erdei János Városi Sportcsarnokkal közösen szervezett 110 éves Makó szervezett sportélete című kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött kiállítást megbetegedések miatt nem tudják megtartani. A tervek szerint edzőkkel, testnevelőkkel, sportújságíróval beszélgettek volna a Maros-parti város 110 éves sportjáról.

Februárban is minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezenkívül a háziorvosok is szerveznek oltási napokat, ahogy ez már a megyében több praxisban is megtörtént.