A városok döntő többségében − 16 mintavételi helyen – csökkenő tendencia jellemző. Békéscsabán, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szolnokon és Tatabányán stagnálás tapasztalható. Emelkedés egyedül Szekszárd esetében figyelhető meg. A mért koncentrációk vonatkozásában 13 város a mérsékelt, míg 9 vizsgált település az emelkedett tartományba esik.

Forrás: Góczán Gábor Péter

A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal szerint jelenleg kedvező a járványhelyzet, a járvány ötödik hulláma visszahúzódott, és ez a magas átoltottságnak is köszönhető. A beoltottak száma 6,4 millió, a beoltottak 60 százaléka már a megerősítő harmadik oltást is felvette, 290 ezren már a negyedik oltást is kérték. Az oltás felvétele továbbra is folyamatosan biztosított a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is. A kórházi oltópontokon minden pénteken lehet felvenni az oltást akár időpontfoglalás nélkül is, és továbbra is lehet online is időpontot foglalni.

A kormány az Ukrajnából érkező menekültek számára is biztosítja a koronavírus elleni oltás lehetőségét.

Az eddig beérkezett 32 millió adag vakcinából mostanáig több mint 16 millió 800 ezer adagot oltottak el eddig első, második, harmadik és negyedik oltásra. Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ez gyakorlatilag már beérkezett. A jövőben még Pfizer-szállítmányok várhatók. Jelenleg tehát bőven van oltóanyag ahhoz is, hogy a megerősítő oltást is mindenki fel tudja venni.

Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 80 586 ember kapta el a koronavírus-fertőzést.