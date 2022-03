– Egy ilyen képzőközpont létrehozása új lehetőségeket teremt a régióban az agrárszakképzés területén, a duális képzés hatékonyabb, szervezettebb lesz. A kormány elkötelezett a vidék fejlesztése mellett, amelynek a középfokú agrárszakképzés fejlesztése is fontos eleme. Kulcskérdés a korszerű szaktudással bíró szakemberek képzése, hiszen nemzetközi mércével mérve is versenyképes, magas hozzáadott értéket termelő és innovatív mezőgazdaságot és élelmiszeripart kívánunk létrehozni. Ehhez történelmi lehetőséget kínál a kormányzat döntése, miszerint az uniós jog által maximális mértékben, 80 százalékban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési források mellé. A 2021 és 2027 közötti időszakban a Közös Agrárprogram egyes pillére keretében 3400 milliárd forint, a kettes pillére tekintetében 4265 milliárd forintot fordítunk a magyar mezőgazdaság és a vidéki települések fejlesztésére, amely az előző hét éves forrásnak a több mint a háromszorosa. Ez olyan mozgásteret enged a magyar agrárpolitika és vidékfejlesztés számára, amely korábban elképzelhetetlen mértékű volt. Ennek egyik fontos állomása lesz ez a szakképzési központ is – emelte ki Farkas Sándor miniszterhelyettes.

Mint Horváth Józseftől, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójától megtudtuk, a fejlesztés során nemcsak felújítják, de bővítik is a Kis-Tisza utcai épületet, valamint modernizálják a hozzájuk csatlakozó infrastruktúrát is. Az új képzőközpontban egy nagy és egy kisebb oktatótermet alakítanak ki, emellett szerverszoba, irodák és irattár is helyet kap a közlekedő folyosó, kommunális helyiségek, valamint az akadálymentes feljáró és akadálymentes WC mellett. A felújítás során az alapzattól a tetőig megújul az épület gépészete és villamoshálózata is. Az új oktatóbázison a középfokú agrárképzés digitalizációját és innovációját szolgáló eszközöket is beszereznek majd.