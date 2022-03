- A kormány azért dolgozik, hogy a szomszédban zajló háború hatásaitól minél inkább meg tudja védeni a gazdaság szereplőit és a magyar embereket – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a VOSZ immár 22. alkalommal megrendezett Vállalkozók Napján.

Hozzátette, az eseményeket folyamatosan nyomon követik annak érdekében, hogy el tudják indítani azokat a megfontolt lépéseket, amelyek ebben a helyzetben is a magyar emberek, és a hazai gazdaság érdekeit szolgálják.

A kitüntetési ünnepségen Varga Mihály hangsúlyozta, biztos benne, hogy amint a járvány idején, úgy most is számíthatnak a vállalkozók együttműködésére, felelősségérzetére és a hozzáértő munkájára. Külön köszöntötte a díjazottakat, akiknek a teljesítménye nemcsak a vállalkozások érdekét szolgálta, hanem a magyar gazdaság gyors újraindulásához is hozzájárult.

Eppel János, a VOSZ elnöke azt hangsúlyozta, a kiválók között a legkiválóbbakat tüntették ki az elismerésekkel. Hozzátette, a járvány jelentős kihívás volt a vállalkozásoknak, amit komoly összefogással, intenzív szakmai párbeszéddel sikerült kezelni, és a munkahelyeket megőrizni. Szerinte a vállalkozások megmentése, majd újraindítása gazdaságtörténetileg is jelentős feladat volt.

Az eseményen Csongrád-Csanád megyei vállalkozókat is elismertek: Magyar Gazdaságért Díjat kapott Hannauerné Szabó Anna, a hódmezővásárhelyi Innowear-Tex Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Az Év Vállalkozója díjat Pengő Ferenc, a Genév Kft. logisztikai vezetője, Vad Sándor egyéni vállalkozó, fényező mester és Szilágyi Antal esztergályos, az ipartestület elnökségi tagja vehette át.