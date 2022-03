Csoportjait, amelyekből mint szokás, ezúttal mind színpadra lépett, különböző életkorúak alkotják: 6–8 évesek, akik művészeti iskola diákjakjént tanulják a népi kultúrát, és idősebbek, köztük hatvanon túliak is. Közülük sokan korábban sosem táncoltak, csak a gyerekeiket, unokáikat kísérték a próbákra – aztán kedvet kaptak a dologhoz. Eredetileg poénból álltak össze egy műsor kedvéért, majd együtt maradtak Makói Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesülete (MÖTYKE), illetve MÖTYKETTŐ néven. Az egyikben azt együttes művészeti vezetője, Tóthné Döme Mária is színpadra lépett.

A Maros működését az utóbbi, járvánnyal terhelt időszak megviselte. Érthető okokból megritkultak a próbák, a fellépések, most is volt, aki betegség miatt hiányzott a színpadról. Tóthné Döme Mária azt is elárulta, hogy a gálaműsort korábban február-március fordulóján tartották meg, de most rendezni kellett a sorokat. Ettől függetlenül a csapat nem látszott megtörtnek, jó hangulatot varázsoltak a Hagymaház színpadára.