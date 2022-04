Pulitzer József Makó leghíresebb szülötte. A sajtódíj névadója csak 8 éves koráig élt Makón, a család azonban négy generáción át, így életpályájára minden bizonnyal nagy hatással volt szülővárosa. Emlékét a szülői ház helyén lévő épület falán a relief, a főtéri szoborparkban álló mellszobor és a nevét viselő kollégium őrzi. Pulitzer sétány is van a városban, az egykori szülői háztól nem messze. Ugyancsak sok relikviát őriz a város nagy szülöttjéről a József Attila Múzeum, illetve a helyi levéltár.

Utóbbi igazgatója, Urbancsok Zsolt be is mutatott néhányat ezek közül azon a sajtótájékoztatón, amit a pénteken esedékes Pulitzer-konferencia beharangozójaként tartottak. Mint elhangzott, három helytörténettel, honismerettel foglalkozó civil szervezet – a Kecskeméti Ármin Baráti Társaság, a Szirbik Miklós Egyesület és a Honismereti Kör – összefogott, hogy közösen ünnepeljék meg a levéltárban Pulitzer József születésének 175. évfordulóját. A konferencián Urbancsok Zsolt, aki egyben a baráti kör elnöke is, a Pulitzer-ősökre vonatkozó levéltári anyagokról fog beszélni, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna a közszolgálati újságírásról, míg Forgó Géza a makói sajtó történetéről.

Pulitzer emlékét a rendszerváltás előtt szinte egyáltalán nem ápolták szülővárosában, de azt követően is hullámzó volt a Pulitzer-kultusz erőssége. Jelent meg róla kötet Halmágyi Pál múzeumigazgató tollából, sőt egy időben Makón adták át a fiatal, tehetséges újságírók számára odaítélt ifjúsági Pulitzer-díjat, de volt olyan év is, amikor a csendes, párperces koszorúzáson kívül semmi nem emlékeztetett rá. A Szirbik Miklós Egyesület elnöke, Zeitler Ádám azt mondta, a mostani konferenciát azért ajánlják mindenki figyelmébe, főleg a fiataloknak, mert Pulitzer életútja arra is példa, hogy akár a világot is meg lehet hódítani Makóról indulva.