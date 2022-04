Élénk a forgalom a város útjain. Bevezető fő utakon befelé erősebb, kivéve a Budapesti úton ott kifelé is sokan tartanak. Körutak, sugárutak tele vannak, lámpáknál sorok kezdenek lenni. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Dugonics térnél, Aradi Vértanúk terénél és a Mars térnél is, a hidak is megteltek Újszeged felől, illetve a Népkert soron, Székely soron, Temesvári körúton a hidak előtt szép hosszú sorok vannak. Párizsi körúton a rendőrség előtt mérik a

sebességet. Tele van a Szilléri sugárút, Felső Tisza-part és a rakpart is. Kossuth Lajos sugárúton kefelé- befelé minden sáv tele van. – írja jelentésében a Rádió Taxi Három.